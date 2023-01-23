Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле подозреваются в сокрытии ДТП ради хорошей статистики

«Чтобы не ломать статистику, полицейские уговаривали пострадавших в ДТП не писать заявления, не регистрировали их. Также "отмазывали" высокопоставленных лиц за взятки», – заявляет собеседник.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД подозреваются в массовом сокрытии ДТП с пострадавшими, чтобы не портить статистику. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.По словам собеседника издания, московская проверка выявила более 20 эпизодов, произошедших в 2021 и 2022 годах.Как сообщает источник, возбуждено уголовное дело, пока без фигурантов.