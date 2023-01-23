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Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле подозреваются в сокрытии ДТП ради хорошей статистики
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД подозреваются в массовом сокрытии ДТП с пострадавшими, чтобы не портить статистику. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника издания, московская проверка выявила более 20 эпизодов, произошедших в 2021 и 2022 годах.
Как сообщает источник, возбуждено уголовное дело, пока без фигурантов.
По словам собеседника издания, московская проверка выявила более 20 эпизодов, произошедших в 2021 и 2022 годах.
«Чтобы не ломать статистику, полицейские уговаривали пострадавших в ДТП не писать заявления, не регистрировали их. Также "отмазывали" высокопоставленных лиц за взятки», – заявляет собеседник.
Как сообщает источник, возбуждено уголовное дело, пока без фигурантов.
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