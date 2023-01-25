ФСБ задержала в Свердловской области трех человек, готовивших теракты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые готовили теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Во время обысков по адресам проживания задержанных были изъяты орудия преступлений, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.Задержанные признались в поджоге электрощитовых на железной дороге. По их словам, делали они это по заданию неких людей из Украины.Возбуждены уголовные дела по статьям 205 («теракт») и 205.1 («содействие террористической деятельности») УК РФ. В каком именно городе задержали трех человек, не уточняется.