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Жителя Первоуральска осудят за серию краж шоколада и зубных щеток
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске перед судом предстанет 22-летний местный житель. Он обвиняется в совершении серии краж шоколада и зубных щеток.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемый похищал плитки шоколада и зубные щетки из продуктовых магазинов в Первоуральске, чтобы затем продать украденное. Всего злоумышленник украл 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток.
Отмечается, что в апреле 2021 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, а ранее – и к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемый похищал плитки шоколада и зубные щетки из продуктовых магазинов в Первоуральске, чтобы затем продать украденное. Всего злоумышленник украл 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток.
Отмечается, что в апреле 2021 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, а ранее – и к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.
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