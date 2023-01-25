Жителя Первоуральска осудят за серию краж шоколада и зубных щеток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске перед судом предстанет 22-летний местный житель. Он обвиняется в совершении серии краж шоколада и зубных щеток.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемый похищал плитки шоколада и зубные щетки из продуктовых магазинов в Первоуральске, чтобы затем продать украденное. Всего злоумышленник украл 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток.Отмечается, что в апреле 2021 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, а ранее – и к уголовной ответственности за аналогичные преступления.Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.