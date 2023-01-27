Екатеринбуржец выращивал в квартире коноплю и хранил боеприпасы



Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 19-летнего местного жителя, который выращивал в своей квартире коноплю и хранил составные части оружия, порох и патроны.Ранее не судимого юношу задержали транспортные полицейские на станции Екатеринбург-Пассажирский при взаимодействии с коллегами из ФСБ и силовой поддержке бойцов Росгвардии.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, силовики получили информацию о том, что вблизи станции «ВИЗ» осуществляется сбыт наркотиков. Предположительно, к этому мог быть причастен один из владельцев гаражей, расположенных неподалеку от железной дороги.Силовики установили личность и адрес проживания подозреваемого. В одной из комнат его квартиры было обнаружено четыре куста конопли, оборудование для ее культивирования в домашних условиях, весы и 10 пакетов с расфасованным наркотиком, вес которого составил свыше 300 граммов.Кроме того, следственно-оперативная группа нашла в коробке из-под обуви 14 пиротехнических петард, два контейнера с порохом общей массой 20 граммов, 350 патронов, две боевые пружины, два ствола, рамку, затвор, рукоять и два магазина от пистолета Макарова. Там же находились 25 гильз, капсюли, контейнеры с металлическими шариками, дробью и свинцовые пули для патрона калибром 9 мм в количестве 150 штук.Обыски прошли и в гараже подозреваемого, где были обнаружены пять пластиковых контейнеров и пакет с веществом растительного происхождения, общий вес которого составил 230 граммов. Все изъятые вещества и предметы направили на криминалистическое исследование. Молодой человек признал, что все найденное действительно принадлежит ему, но откуда у него взяли боеприпасы и составные части оружия, пояснять отказался.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 222.1 УК РФ и части 2 статьи 228 УК РФ. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.