Пенсионерку-наркоторговку обнаружили в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов задержали 66-летнюю женщину, которую подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ. Ради прибавки к пенсии, та приторговывала героином.Как сообщает Муниципальное управление МВД РФ «Нижнетагильское», пожилую наркоторговку «сдал» один из клиентов. Когда 42-летнего наркомана задержали с четырьмя свёртками героина, он признался, что купил наркотик в одной из квартир на улице Зерновая, расположенной на территории микрорайона Лебяжка. Устроив обыск по указанному адресу, следственно–оперативная группа действительно обнаружила ещё под 3 десятка свёртков того же содержания. Хозяйка квартиры не слишком их и прятала, а хранила в прихожей, на виду, в небольшом пластиковом контейнере.При допросе задержанная старушка пояснила, что приторговывать наркотой стала из-за низкой пенсии. Когда долгов по коммунальным платежам и кредитов стало слишком много, бабушка пустилась «во все тяжкие». И теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК о сбыте наркотических средств в крупном размере. До суда пожилую наркоторговку оставили на воле, но взяли с неё подписку о невыезде.