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Исправительными работами суд наказал молодого екатеринбуржца за работу на мошенников

19.53 Понедельник, 30 января 2023
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Молодому екатеринбуржцу назначили наказание в виде 2 лет исправительных работ. Пять процентов его заработков будут вычитаться в доход государства.

Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», осуждённый был задержан в Екатеринбурге весной 2022-го года. «Взяли» его за то, что он забирал крупные суммы денег у местных пенсионеров и отправлял их своим «работодателям», которых в глазах не видел. Таким образом, парень работал «бегунков» у мошенников, действовавших по хорошо известной, но всё ещё эффективной схеме, получившей название «Ваш родственник попал в ДТП».

Согласно упомянутой схеме, пожилым людям звонят незнакомые люди и рассказывают вымышленную историю о том, что близкий родственник собеседника якобы попал в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в срочной денежной помощи, чтобы откупиться от неприятностей. Далее в дело вступают «бегунки» — чаще всего совсем молодые и несмышлёные люди, которые за небольшой процент берутся приезжать домой к обманутым гражданам, получать о них оговоренные суммы и переправлять мошенникам. Чаще всего, именно эти курьеры и оказываются на скамье подсудимых. Их «работодатели» либо так и остаются неустановленными, либо выясняется, что действуют они не на территории Российской федерации.

В данном случае парню 2002-го года рождения ещё повезло. За участие в мошенничестве, совершённом группой лиц по сговору, ему грозило гораздо более суровое наказание. Стоило ли оно того? За свои «труды» осуждённый получал 5 процентов от полученных денег. Легко посчитать, как он «обогатился», если в деле фигурируют два случая, когда пенсионеры отдавали 350 и 580 тысяч рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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