Екатеринбуржцу, ударившему ножом в спину знакомого, вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который ударил ножом в спину знакомого, а также укусил его за уши.В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 8 марта 2022 года Дмитрий Васильев поссорился со своим знакомым. Оба были пьяны. Во время ссоры потерпевший несколько раз ударил кулаками по лицу Васильева.Тогда обвиняемый повалил знакомого на пол и укусил оба его уха, а затем нанес ножом не менее трех колото-резаных ранений в область сосредоточения жизненно-важных органов. Потерпевший выжил благодаря оперативно оказанной медицинской помощи.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Васильеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.