Почти на 5% уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За 2022 год в Свердловской области зарегистрировано 51 822 преступления. Это на 4,9% меньше, чем в 2021 года.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 48,6% совершенных преступлений относятся к категории небольшой тяжести, а 23,8% – тяжкие или особо тяжкие. На 2,7% сократилось число преступлений небольшой тяжести, на 4,7% – средней тяжести, на 10,6% – тяжких, на 6,2% – особо тяжких.В общественных местах в прошлом году было совершено 34,5% преступлений, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. Большинство уголовно-наказуемых деяний зарегистрировано в городах и поселках городского типа (46 434), а в сельской местности – 5 379. Из-за преступных посягательств погибло 564 человека, здоровью 867 человек причинен тяжкий вред.С использованием расчетных карт совершено 2 820 преступлений, Интернета – 9 199, мобильных телефонов – 5 743. С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 69% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 73,6% мошенничеств и 10,8 % краж.Более половины всех преступлений (56,7%) составляют хищение чужого имущество. Путем кражи совершено 67,7% хищений, мошенничества – 21,9%, присвоения или растраты – 1,3%, грабежа – 2,6%, разбоя – 0,5%. Количество мошенничеств сократилось на 10,9%, краж – на 2,5%, грабежей – на 8,5%, разбоев – на 24,2%.Как отмечают в прокуратуре, за год на 11,9 % уменьшилось число убийств и покушений на убийство, на 21,8 % – угроз убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, на 3,5 % – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 5 % – фактов причинения легкого вреда здоровью, на 10,2% – умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.Зарегистрировано 332 преступления, которые связаны с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. В результате этих преступлений погибли 123 человека.Установлено 24 327 человек, совершивших преступления. Из них 16,6 % – женщины, 4,5% – несовершеннолетние, 2,5% – учащиеся. Большинство преступников (58,1%) не имеют постоянного источника дохода, 1,6% являются безработными.Ранее совершавшие преступления люди совершили 66,1% расследованных деяний. В состоянии алкогольного опьянения совершено 31,4% преступлений, в состоянии наркотического опьянения – 0,6%. В отношении родственников, супругов и сожителей, в том числе бывших, совершено 13,8% преступлений. Из них в 72,4% случаев потерпевшими стали женщины, в 44,3% – дети.