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В Екатеринбурге хулигану с пневматическим пистолетом грозит до семи лет колонии
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело в отношении уроженца Верхней Пышмы. Он стрелял из пневматического пистолета в одном из ресторанов уральской столицы.
По версии следствия, пьяный мужчина в ресторане на улице Ильича в Екатеринбурге достал пневматической пистолет и произвел несколько выстрелов. Затем он начал демонстрировать пистолет окружающим, которые стали опасаться за свою жизнь и здоровье. После этого он потребовал, чтобы ему предоставили менеджера ресторана, и еще несколько раз выстрелил в пол.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, пьяный мужчина в ресторане на улице Ильича в Екатеринбурге достал пневматической пистолет и произвел несколько выстрелов. Затем он начал демонстрировать пистолет окружающим, которые стали опасаться за свою жизнь и здоровье. После этого он потребовал, чтобы ему предоставили менеджера ресторана, и еще несколько раз выстрелил в пол.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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