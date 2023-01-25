В Екатеринбурге хулигану с пневматическим пистолетом грозит до семи лет колонии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело в отношении уроженца Верхней Пышмы. Он стрелял из пневматического пистолета в одном из ресторанов уральской столицы.По версии следствия, пьяный мужчина в ресторане на улице Ильича в Екатеринбурге достал пневматической пистолет и произвел несколько выстрелов. Затем он начал демонстрировать пистолет окружающим, которые стали опасаться за свою жизнь и здоровье. После этого он потребовал, чтобы ему предоставили менеджера ресторана, и еще несколько раз выстрелил в пол.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.