В Екатеринбурге покупатель с ножом напал на сотрудника алкогольного магазина





– рассказали в пресс-группе. «На сделанное ему по этому поводу корректное замечание он стал вести себя агрессивно и неожиданно выхватил из-за пазухи нож. Действуя по принципу "взялся за нож – бей", гражданин пустил его в ход»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в одном из магазинов «Красного и белого» покупатель с ножом напал на сотрудника торговой точки. Дебошира задержали, однако у пострадавшего теперь из-за поврежденных сухожилий не работают несколько пальцев без возможности на восстановление.Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург». В УМВД по Екатеринбургу информацию о произошедшем подтвердили, сообщив, что инцидент произошёл ещё 2 декабря. Тогда сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.Задержанный дал признательные показания. По его словам, причиной для конфликта стала случайно разбитая бутылка водки, из-за которой сотрудник магазина сделал ему замечание.Материалы его дела уже преданы в Следственный комитет.