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В Екатеринбурге покупатель с ножом напал на сотрудника алкогольного магазина

16.52 Суббота, 28 января 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в одном из магазинов «Красного и белого» покупатель с ножом напал на сотрудника торговой точки. Дебошира задержали, однако у пострадавшего теперь из-за поврежденных сухожилий не работают несколько пальцев без возможности на восстановление.

Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург». В УМВД по Екатеринбургу информацию о произошедшем подтвердили, сообщив, что инцидент произошёл ещё 2 декабря. Тогда сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, причиной для конфликта стала случайно разбитая бутылка водки, из-за которой сотрудник магазина сделал ему замечание.

«На сделанное ему по этому поводу корректное замечание он стал вести себя агрессивно и неожиданно выхватил из-за пазухи нож. Действуя по принципу "взялся за нож – бей", гражданин пустил его в ход»,

– рассказали в пресс-группе.


Материалы его дела уже преданы в Следственный комитет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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