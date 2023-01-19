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В Новолялинскую колонию пытались пронести в сигаретах 13 сим-карт
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Обвиняемый по статье о краже при переводе из изолятора временного содержания в Серове попытался пронести в новолялинскую исправительную колонию 13 сим-карт.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, симки были обнаружены сотрудниками оперативного отдела ИК-54 в сборном отделении при проведении полного личного обыска.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, симки были обнаружены сотрудниками оперативного отдела ИК-54 в сборном отделении при проведении полного личного обыска.
«У обвиняемого были обнаружены и изъяты 13 SIM-карт, спрятанные в пакете с сигаретами»,
– рассказал Левченко.
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