Молодой житель Екатеринбурга обвиняется в попытке сбыта поддельных денег

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга в скором времени начнётся процесс по делу хранения и попытке сбыта фальшивых денег. На скамью подсудимых сядет 27-летний молодой человек, попавшийся на данном виде преступления.Обвиняемый сам не изготавливал фальшивые купюры. Он приобрёл их у неостановленных лиц через Интернет, заплатив криптовалютой за координаты мест, где были припрятаны поддельные банкноты. Чтобы понадёжнее обезопасить себя, предприимчивый молодой человек за «фальшаком» к тайникам собирался пойти не сам, а послать своего знакомого. Тот поначалу согласился, но в последний момент передумал, видимо, чувствуя подвох. Более того, он обратился в полицию и рассказал, в какое преступление его втягивают. Сообщил он сотрудникам правоохранительных органов и месторасположение всех трёх тайников, откуда должен был забирать подделки.Полицейские обнаружили по указанным координатам фальшивые деньги и изъяли их, а против неудавшегося сбытчика завели уголовное дело о преступлении, которое Уголовным кодексом Российской Федерации формулируется как покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт поддельных денег. Поиски человека, изготовившего поддельные купюры, продолжается.