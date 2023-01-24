В Екатеринбурге осудили мужчину за разбойное нападение на прохожую

«Потерпевшая женщина чудом осталась жива. После совершенного нападения и ограбления врачи вынуждены были ее срочно прооперировать», – добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина за разбойное нападение на женщину. Его приговорили 8,5 годам колонии.В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ночью 27 марта осужденный, скрыв лицо медицинской маской, около дома на улице Одинарка напал на проходящую мимо женщину. Он несколько раз ударил ее по голове стеклянной бутылкой. Пока потерпевшая находилась без сознания, злоумышленник похитил из ее сумки три тысячи рублей.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил грабителю наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 900 тысяч рублей компенсации морального вреда.