Врача в Сысерти обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сысерти в суд направили уголовное дело в отношении врача, который обвиняется в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в сентябре 2021 года врач вступил в преступный сговор со знакомым адвокатом, к которому обратился за юридической помощью мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.Обвиняемый и адвокат, уголовное дело в отношении которого сейчас расследуется, решили обмануть обратившегося за помощью мужчину и похитить его деньги в размере 1,5 миллиона рублей. Врач сообщил подозреваемому в незаконном обороте наркотиков, что может быть посредником в передаче взятки сотруднику правоохранительных органов, расследующему его уголовное дело. Обвиняемый пообещал мужчине помочь в переквалификации статьи на менее тяжкий состав преступления. При этом врач не собирался исполнять свое обещание.Будучи введенным в заблуждение, мужчина передал 1,5 миллиона рублей обвиняемому на территории медицинского учреждения, где тот работает.Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.