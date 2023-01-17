Вооружённый трубой убийца получил от екатеринбургского суда длительный срок за решёткой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончилось рассмотрение уголовного дела об убийстве. Подсудимый душегуб своё злодеяние совершил весной прошлого года при помощи металлической трубы.Кровавое преступление 34-летний житель уральской столицы совершил в марте, находясь в здании общежития на улице Краснокамской Верх-Исетского района. Жертвой его стал знакомый 1980-го года рождения. Когда между ними произошла ссора, подсудимый (а теперь уже осуждённый) схватил подвернувшуюся ему под руку металлическую трубу и забил ею старшего товарища.Изучив все материалы дела, судья решил отправить убийцу за решётку на целых 9 лет. Отбывать их преступник будет в исправительной колонии строгого режима, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».