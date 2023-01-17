Свердловчанина осудили за покушение на убийство коллеги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителю Ирбитского района вынесли приговор за покушение на убийство коллеги. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Мужчина работал в сельскохозяйственном кооперативе оператором машинного доения, а потерпевшая – главным зоотехником. Утром 6 июля он позвонил заведующей фермы и попросил выходной, так как пил спиртное. Однако ему ответили, что он может забирать трудовую книжку. С 6 по 11 июля он не выходил на работу, а в своем увольнении винил потерпевшую, с которой ранее у них были на работе напряженные отношения.Днем 11 июля осужденный пошел к дому потерпевшей в деревне Большая Кочевка. Дождавшись ее выхода из дома, он ударил ножом в область шеи женщины, а также избил ее руками. Потерпевшая смогла спастись только благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.Ирбитский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.