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«Екатеринбургская Теплосетевая компания» посетовала на рост краж своего имущества
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» подсчитала прошлогодние убытки, связанные с кражами их оборудования. Сумма получилась внушительная. Одних только люков с колодцев в 2022-м году украли на полтора миллиона рублей.
Среди другого имущества «ЕТК», которое скручивают, свинчивают, спиливают злоумышленники, датчики с тепловых пунктов, металлолисты с теплотрасс и другие элементы тепловых сетей. Всё это украденное добро в итоге оказывается на приёмных пунктах металлолома, при том, что те не имеют права принимать подобный «лом».
Хуже материального ущерба акционерному обществу — риск, которым подвергают ворюги сограждан. В первую очередь это касается люков: провалиться в колодец, не прикрытый тяжёлой крышкой, может любой прохожий. А это чревато переломами, ожогами от кипятка и даже гибелью. Меж тем, рабочие «ЕТК» зачастую не успевают заменять украденные люки на новые. На некоторых участках привычные крышки заменяют тяжёлыми бетонными блоками, которые не представляют интереса для металлосборщиков, но — с другой стороны — доставляют неудобства работникам коммунальных служб.
Информация об участившихся кражах была размещена на официальном сайте компании. Там же сообщается, что в связи с этими преступлениями пришлось увеличить количество обходов технологических колодцев эксплуатационным персоналом АО «ЕТК». Но эта мера, которая полностью не решает проблемы. Увы, обращения в правоохранительные органы тоже особых результатов до сих пор не принесли. «В течение 2022 года органами полиции задержан только один человек, совершавший кражи люков. По остальным фактам противоправных деяний виновные установлены не были, похищенное имущество не найдено, причиненный ущерб не возмещен», — сетуют в компании. АО «ЕТК» готовит обращение в прокуратуру города Екатеринбурга для принятия мер прокурорского реагирования.
Среди другого имущества «ЕТК», которое скручивают, свинчивают, спиливают злоумышленники, датчики с тепловых пунктов, металлолисты с теплотрасс и другие элементы тепловых сетей. Всё это украденное добро в итоге оказывается на приёмных пунктах металлолома, при том, что те не имеют права принимать подобный «лом».
Хуже материального ущерба акционерному обществу — риск, которым подвергают ворюги сограждан. В первую очередь это касается люков: провалиться в колодец, не прикрытый тяжёлой крышкой, может любой прохожий. А это чревато переломами, ожогами от кипятка и даже гибелью. Меж тем, рабочие «ЕТК» зачастую не успевают заменять украденные люки на новые. На некоторых участках привычные крышки заменяют тяжёлыми бетонными блоками, которые не представляют интереса для металлосборщиков, но — с другой стороны — доставляют неудобства работникам коммунальных служб.
Информация об участившихся кражах была размещена на официальном сайте компании. Там же сообщается, что в связи с этими преступлениями пришлось увеличить количество обходов технологических колодцев эксплуатационным персоналом АО «ЕТК». Но эта мера, которая полностью не решает проблемы. Увы, обращения в правоохранительные органы тоже особых результатов до сих пор не принесли. «В течение 2022 года органами полиции задержан только один человек, совершавший кражи люков. По остальным фактам противоправных деяний виновные установлены не были, похищенное имущество не найдено, причиненный ущерб не возмещен», — сетуют в компании. АО «ЕТК» готовит обращение в прокуратуру города Екатеринбурга для принятия мер прокурорского реагирования.
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