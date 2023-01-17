Подозреваемого в убийстве двух собутыльников задержали в Ирбите

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В новогодние праздники традиционно не обошлось без кровавых драм. В Ирбите в начале января едва стартанувшего года произошло двойное убийство. Причиной ожидаемо стали чрезмерные возлияния.Распитием спиртных напитков занимались трое. Один из них — 63-летний мужчина — какое-то время был «в завязке» и, по всей видимости, так соскучился по хмелю, что увлёкся. Он начал нарушать сложившиеся среди российских собутыльников этические правила застолья и, в частности, наливал себе самостоятельно, не дожидаясь, пока выпьют приятели. Это послужило поводом для конфликта. Ссора привела к тому, что пьяный старик убил обоих своих знакомых: одного задушил, а второго зарезал лежавшим здесь же ножом.Ещё одна жуткая деталь: зарезанный, по данным следствия, сам настоял на том, чтобы убийца взялся за нож. Правда, он-то надеялся, что клинок окажется в остывающем теле задушенного (ну, чтобы наверняка), но в итоге пострадал сам: душегубу не понравились эти подначки и он обратил свою агрессию на «подсказчика».Раскрывать двойное убийство представителям силовых структур не пришлось: покинув страшную квартиру, убийца сам рассказал первому встречному о содеянном. А когда оказался в полицейском участке, дал признательные показания, — сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.