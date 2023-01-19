Бывшего замглавы Тугулымского городского округа осудили за взятку

«В связи с тем, что лицо, дававшее данную взятку, добровольно сообщило о существовании незаконной договоренности между ним и обвиняемым в правоохранительные органы, а также активно способствовало раскрытию коррупционной схемы, в отношении него (генерального директора строительной компании), в соответствии с действующим законодательством, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», – отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бывшему заместителю главы Тугулымского городского округа вынесли приговор за получение крупной взятки в рамках исполнения муниципального контракта по строительству детского сада.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в декабре 2014 года между управлением образования городского округа и строительной компанией по результатам торгов был заключен контракт на строительство детского сада на 150 мест в поселке Юшала.Заместитель главы администрации муниципалитета предложил генеральному директору строительной компании передать ему более двух миллионов рублей взятки (2% от стоимости муниципального контракта). В свою очередь он пообещал помочь ему в принятии строительных работ, в том числе невыполненных, а также дать указание подчиненным подписать акты приемки работ по форме КС-2 и КС-3, являющиеся основанием для перечисления денег строительной компании в рамках контракта.Руководитель компании согласился на предложение и передал замглавы муниципалитета банковскую карту, на которую периодически перечислял деньги. Всего с апреля по декабрь 2015 года осужденный получил от гендиректора часть взятки в размере более 1,4 миллиона рублей.Талицкий районный суд назначил бывшему замглавы городского округа наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 3-х кратной суммы взятки, то есть свыше 4,2 миллиона рублей. Также осужденного на пять лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных функций.