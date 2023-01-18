Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге турагента подозревают в присвоении денег клиентов

11.26 Понедельник, 23 января 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 40-летняя женщина подозревается в хищении денег под предлогом организации туристических поездок. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, ранее в органы внутренних дел обратилась местная жительница. Она рассказала, что перевела 125 тысяч рублей подозреваемой за поездку в Турцию. Услугами турагента она уже пользовалась раньше, поэтому оснований доверять ей не было.

Все общение между клиентом и турагентом происходило через мессенджер, а деньги потерпевшая перевела на карту подозреваемой. Приняв деньги, турагент сообщила, что оформила документы по поездке и клиентка в обозначенную дату может вылететь к месту отдыха. Однако в аэропорту женщина узнала, что в авиакомпании нет никакой информации о ней. В результате потерпевшая осталась без отдыха и без денег.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она не стала отрицать факт присвоения денег и пояснила, что ранее работала в туристической компании, но у нее возникли финансовые проблемы. Клиенты продолжали ей звонить с просьбой оформить поездку.

«Как призналась подозреваемая, она нуждалась в деньгах, поэтому решила воспользоваться доверием клиентов. При этом никаких действий по организации путешествий для заказчиков она не предпринимала, а полученные средства присваивала», – рассказали в полиции.


В отношении подозреваемой возбудили несколько уголовных дел. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге задержали подозреваемую в краже денег у пенсионеров
18 января 2023
Сотрудник ломбарда в Екатеринбурге два месяца похищал деньги из кассы
19 января 2023
Телефонные мошенники обманули жительницу Екатеринбурга на 1,6 миллиона
14 января 2023
В Каменске-Уральском девушка обвиняется в краже денег у своей бабушки
16 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:56 «Газовая ипотека» заработала в Свердловской области
14:22 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 171 человека
13:51 В Екатеринбурге объединение двух крупных педагогических университетов может грозить массовыми сокращениями
13:31 В ДТП в Екатеринбурге пострадали два ребенка
12:59 Таможенники не пустили в Екатеринбург 250 тысяч пачек немаркированных стиков
12:27 С участников смертельного ДТП в Екатеринбурге взыскали компенсацию морального вреда
11:51 Бывшего замглавы Тугулымского городского округа осудили за взятку
11:26 В Екатеринбурге турагента подозревают в присвоении денег клиентов
10:52 Свердловчанина привлекли к уголовной ответственности за незаконную рубку леса
10:24 В Свердловской области растет спрос на специалистов со знанием китайского языка
09:53 Ледовый городок в Екатеринбурге завершил работу
09:21 Из горящего дома в Арамиле спасли 14 человек
18:10 Синоптики обещают ветреную погоду в Свердловской области
17:31 В Екатеринбурге будут судить участников интернациональной драки в общежитии УрФУ
16:28 В Екатеринбурге под лёд на Исети провалился подросток
15:32 В Свердловской области выявили ещё 174 случая коронавируса
14:41 В Среднеуральском городском округе ищут 48-летнего мужчину
13:56 Три человека пострадали в аварии в Серове
12:35 Пропавшего в Невьянском городском округе мальчика нашли
11:27 В Екатеринбурге на Компрессорном из-за гололёда травмировались две пенсионерки
10:34 Крупный пожар произошёл в Рефтинском городском округе
09:38 В Невьянском городском округе пропал 10-летний мальчик
23:51 Полиция задержала зачинщиков интернациональной драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге. Видео
20:04 В общежитии УрФУ в Екатеринбурге произошла массовая драка иностранных студентов
18:50 ХК «Автомобилист» потерпел 12-е поражение в 14 матчах и потерял лидерство в конференции
18:12 Свердловские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш из-за потепления
Все новости Свердловской области
15:04 Россияне вывели большую часть валютных сбережений в иностранные банки
14:31 В СМИ сообщили о взрыве на подмосковном заводе компании «Молирен»
13:58 Альфа-банк и «Сбер» объявили о запуске платежных стикеров
13:30 В Мособлсуде пройдут прения сторон по делу Фургала
13:01 В Приморском крае более 110 тысяч человек остались без света
12:32 В Кургане водитель сбил на пешеходном переходе двух детей 7 и 9 лет
17:58 Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»
17:12 В Испании задержан самый титулованный футболист Дани Алвес, его подозревают в сексуальном насилии
16:22 В Нижегородской области взорвался ломбард, пострадали два человека
16:02 В Улан-Удэ будут судить пенсионерку, побившую ногами нескольких полицейских
14:29 В Институте катализа СО РАН решили запатентовать «долговечное церковное кадило»
13:44 В Суровикино пожарные спасли собаку, которая несколько дней не могла выбраться из котлована
13:13 В Башкирии полковник МЧС получил 13 лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке
12:31 Во Франции более миллиона человек вышли на протесты против повышения пенсионного возраста
11:45 СМИ: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в кардиоцентр
11:31 МЧС: в Приморье крупный пожар на складе алкогольной продукции
18:00 В Москве почтили память убитых 14 лет назад адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
17:12 В Минусинске родители, державшие дочь на цепи, получили условные сроки
15:57 В Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов
15:12 Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента
14:59 МЧС: в Воткинске произошел пожар из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса
14:39 В Ираке в массовой давке у стадиона погибли два человека, около 80 получили травмы
14:05 Скончался режиссер Николай Досталь
13:58 На Ставрополье против педагога кадетской школы, где ребенка били плетью, возбудили уголовное дело
12:20 В Омске мобилизованный получил шесть лет строгого режима за угрозу убить начальника
11:24 В Москве ночью горел деревянный храм, пострадал один человек
Все новости России и мира
14:56 «Газовая ипотека» заработала в Свердловской области
14:22 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 171 человека
13:51 В Екатеринбурге объединение двух крупных педагогических университетов может грозить массовыми сокращениями
13:31 В ДТП в Екатеринбурге пострадали два ребенка
13:07 Устройство ученых Пермского Политеха защитит очистные элементы газокомпрессорных станций
12:59 Таможенники не пустили в Екатеринбург 250 тысяч пачек немаркированных стиков
12:42 В Пермском ГАТУ стартует приемная кампания
12:27 С участников смертельного ДТП в Екатеринбурге взыскали компенсацию морального вреда
11:51 Бывшего замглавы Тугулымского городского округа осудили за взятку
11:26 В Екатеринбурге турагента подозревают в присвоении денег клиентов
10:57 Жительница Пермского края выплатила многотысячный долг после ареста автомобиля AUDI Q5
10:52 Свердловчанина привлекли к уголовной ответственности за незаконную рубку леса
10:24 В Свердловской области растет спрос на специалистов со знанием китайского языка
09:53 Ледовый городок в Екатеринбурге завершил работу
09:21 Из горящего дома в Арамиле спасли 14 человек
18:10 Синоптики обещают ветреную погоду в Свердловской области
17:31 В Екатеринбурге будут судить участников интернациональной драки в общежитии УрФУ
16:28 В Екатеринбурге под лёд на Исети провалился подросток
15:32 В Свердловской области выявили ещё 174 случая коронавируса
14:41 В Среднеуральском городском округе ищут 48-летнего мужчину
13:56 Три человека пострадали в аварии в Серове
12:35 Пропавшего в Невьянском городском округе мальчика нашли
11:27 В Екатеринбурге на Компрессорном из-за гололёда травмировались две пенсионерки
10:34 Крупный пожар произошёл в Рефтинском городском округе
09:38 В Невьянском городском округе пропал 10-летний мальчик
23:51 Полиция задержала зачинщиков интернациональной драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге. Видео
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK