В Екатеринбурге турагента подозревают в присвоении денег клиентов

«Как призналась подозреваемая, она нуждалась в деньгах, поэтому решила воспользоваться доверием клиентов. При этом никаких действий по организации путешествий для заказчиков она не предпринимала, а полученные средства присваивала», – рассказали в полиции.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 40-летняя женщина подозревается в хищении денег под предлогом организации туристических поездок. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, ранее в органы внутренних дел обратилась местная жительница. Она рассказала, что перевела 125 тысяч рублей подозреваемой за поездку в Турцию. Услугами турагента она уже пользовалась раньше, поэтому оснований доверять ей не было.Все общение между клиентом и турагентом происходило через мессенджер, а деньги потерпевшая перевела на карту подозреваемой. Приняв деньги, турагент сообщила, что оформила документы по поездке и клиентка в обозначенную дату может вылететь к месту отдыха. Однако в аэропорту женщина узнала, что в авиакомпании нет никакой информации о ней. В результате потерпевшая осталась без отдыха и без денег.Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она не стала отрицать факт присвоения денег и пояснила, что ранее работала в туристической компании, но у нее возникли финансовые проблемы. Клиенты продолжали ей звонить с просьбой оформить поездку.В отношении подозреваемой возбудили несколько уголовных дел. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.