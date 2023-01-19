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Свердловчанина привлекли к уголовной ответственности за незаконную рубку леса
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жителя Нижней Туры признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (части 3 статьи 260 УК РФ) и назначили ему один миллион рублей штрафа.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что мужчина узнал от лесничего о наличии неучтенных деревьев в лесу на территории Качканарского участкового лесничества и незаконно срубил эти деревья.
Всего осужденный срубил 761 дерево различных пород: сосну, ель, лиственницу, пихту и березу. Общий объем заготовленной им древесины составил 556 кубических метров, а ущерб лесному фонду составил более 7,2 миллиона рублей.
Нижнетуринский городской суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Также суд взыскал с осужденного в доход местного бюджета свыше 7,2 миллиона рублей.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что мужчина узнал от лесничего о наличии неучтенных деревьев в лесу на территории Качканарского участкового лесничества и незаконно срубил эти деревья.
Всего осужденный срубил 761 дерево различных пород: сосну, ель, лиственницу, пихту и березу. Общий объем заготовленной им древесины составил 556 кубических метров, а ущерб лесному фонду составил более 7,2 миллиона рублей.
Нижнетуринский городской суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Также суд взыскал с осужденного в доход местного бюджета свыше 7,2 миллиона рублей.
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