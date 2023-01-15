Возрастное ограничение 18+

Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в использовании чужой банковской карты

14.16 Суббота, 21 января 2023
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге полицейские разыскивают мужчину, отоварившегося в алкогольного отделе и приобрётшего нижнее белье в магазине одежды. Его подозревают в неправомерном использовании чужой банковской карты.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в конце прошлого года местная жительница, не найдя своей банковской карточки, обнаружила в приложении своего банка списания за покупки 26 и 27 декабря, которые она не совершала.

Оперативники выяснили, что покупки по её карте были сделаны на территории Пионерского микрорайона, в основном в торговом центре на Сулимова. По записям видеокамер, установленных в торговых точках, сотрудники полиции нашли подозреваемого.

Полицейские просит всех, кто располагает сведениями о данном человеке, обращаться по телефонам +7 932 611-18-62 (Уголовный розыск) или 102(02).

«Правоохранители также предлагают гражданину самостоятельно явиться в ОП №3 по улице Уральская, 70а, дать пояснения и возместить ущерб»,

– подчеркнули в пресс-группе.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге разыскивают подозреваемого в краже велосипеда
15 января 2023
Трех екатеринбуржцев задержали за нападение на наркозакладчика
12 января 2023
В Екатеринбурге задержали подозреваемую в краже денег у пенсионеров
18 января 2023
Телефонные мошенники обманули жительницу Екатеринбурга на 1,6 миллиона
14 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:12 Свердловские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш из-за потепления
17:48 По факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
16:43 Жители Нижнего Тагила на Ленинградском проспекте замерзают в своих квартирах
16:02 В парке Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь»
15:10 В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса
14:16 Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в использовании чужой банковской карты
13:08 Ночью в садовом товариществе Берёзовского произошёл крупный пожар
12:36 В Асбесте на улице Павлова затопило пешеходный мост
11:30 Следственный комитет начал проверку после отравления 15 человек в закусочной в Екатеринбурге
10:24 В Нижнем Тагиле мошенники сдали своего курьера полиции
20:53 За открытый люк на Уралмаше МБУ заплатит получившему травму ребёнку
20:28 Кассиры исчезнут с двух станции метро в Екатеринбурге
19:44 Собачку с черепно-мозговой травмой спасти не удалось, — сообщает приют «Клякса»
19:11 Вековому юбилею уральского вуза посвятили название екатеринбургской улицы
18:54 Уральский разведчик Николай Кузнецов станет героем воскресной экскурсии в Екатеринбурге
18:30 В Верхней Пышме расследуют обстоятельства смерти 15-летнего подростка
17:55 На выходных в Свердловской области будет тепло
17:24 Самбисты УГМК поднялись на высшие ступени пьедестала на молодежном первенстве России
16:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Чеверева
16:21 В Полевском сгорела квартира в четырехэтажке
15:55 Традиционный штурм ледового городка пройдет в Екатеринбурге
15:22 Коронавирусом заболели еще 185 жителей Свердловской области
14:59 Суд приостановил работу закусочной в Екатеринбурге, где отравились 15 человек
14:24 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
13:53 Автоинспекторы провели негласные проверки автобусов в Екатеринбурге
13:22 В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина
Все новости Свердловской области
17:58 Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»
17:12 В Испании задержан самый титулованный футболист Дани Алвес, его подозревают в сексуальном насилии
16:22 В Нижегородской области взорвался ломбард, пострадали два человека
16:02 В Улан-Удэ будут судить пенсионерку, побившую ногами нескольких полицейских
14:29 В Институте катализа СО РАН решили запатентовать «долговечное церковное кадило»
13:44 В Суровикино пожарные спасли собаку, которая несколько дней не могла выбраться из котлована
13:13 В Башкирии полковник МЧС получил 13 лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке
12:31 Во Франции более миллиона человек вышли на протесты против повышения пенсионного возраста
11:45 СМИ: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в кардиоцентр
11:31 МЧС: в Приморье крупный пожар на складе алкогольной продукции
18:00 В Москве почтили память убитых 14 лет назад адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
17:12 В Минусинске родители, державшие дочь на цепи, получили условные сроки
15:57 В Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов
15:12 Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента
14:59 МЧС: в Воткинске произошел пожар из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса
14:39 В Ираке в массовой давке у стадиона погибли два человека, около 80 получили травмы
14:05 Скончался режиссер Николай Досталь
13:58 На Ставрополье против педагога кадетской школы, где ребенка били плетью, возбудили уголовное дело
12:20 В Омске мобилизованный получил шесть лет строгого режима за угрозу убить начальника
11:24 В Москве ночью горел деревянный храм, пострадал один человек
10:38 В Армении при пожаре в казарме погибли 15 военнослужащих
18:18 Белый медведь Диксон, которого выхаживают в Москве после ранения, впервые вышел на охоту
17:47 Путин: работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу
14:41 Володин поручил комитетам ГД рассмотреть вопрос о возможном запрете вейпов
14:21 В бурятском городе Кяхта по помойкам ходят бродячие коровы
13:35 В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по «антикоммунистическому делу»
Все новости России и мира
18:12 Свердловские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш из-за потепления
17:48 По факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
16:43 Жители Нижнего Тагила на Ленинградском проспекте замерзают в своих квартирах
16:02 В парке Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь»
15:10 В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса
14:16 Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в использовании чужой банковской карты
13:08 Ночью в садовом товариществе Берёзовского произошёл крупный пожар
12:36 В Асбесте на улице Павлова затопило пешеходный мост
11:30 Следственный комитет начал проверку после отравления 15 человек в закусочной в Екатеринбурге
10:24 В Нижнем Тагиле мошенники сдали своего курьера полиции
20:53 За открытый люк на Уралмаше МБУ заплатит получившему травму ребёнку
20:28 Кассиры исчезнут с двух станции метро в Екатеринбурге
19:44 Собачку с черепно-мозговой травмой спасти не удалось, — сообщает приют «Клякса»
19:11 Вековому юбилею уральского вуза посвятили название екатеринбургской улицы
18:54 Уральский разведчик Николай Кузнецов станет героем воскресной экскурсии в Екатеринбурге
18:30 В Верхней Пышме расследуют обстоятельства смерти 15-летнего подростка
17:55 На выходных в Свердловской области будет тепло
17:24 Самбисты УГМК поднялись на высшие ступени пьедестала на молодежном первенстве России
16:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Чеверева
16:21 В Полевском сгорела квартира в четырехэтажке
15:55 Традиционный штурм ледового городка пройдет в Екатеринбурге
15:22 Коронавирусом заболели еще 185 жителей Свердловской области
14:59 Суд приостановил работу закусочной в Екатеринбурге, где отравились 15 человек
14:24 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
13:53 Автоинспекторы провели негласные проверки автобусов в Екатеринбурге
13:22 В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK