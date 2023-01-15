Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в использовании чужой банковской карты





– подчеркнули в пресс-группе. «Правоохранители также предлагают гражданину самостоятельно явиться в ОП №3 по улице Уральская, 70а, дать пояснения и возместить ущерб»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полицейские разыскивают мужчину, отоварившегося в алкогольного отделе и приобрётшего нижнее белье в магазине одежды. Его подозревают в неправомерном использовании чужой банковской карты.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в конце прошлого года местная жительница, не найдя своей банковской карточки, обнаружила в приложении своего банка списания за покупки 26 и 27 декабря, которые она не совершала.Оперативники выяснили, что покупки по её карте были сделаны на территории Пионерского микрорайона, в основном в торговом центре на Сулимова. По записям видеокамер, установленных в торговых точках, сотрудники полиции нашли подозреваемого.Полицейские просит всех, кто располагает сведениями о данном человеке, обращаться по телефонам +7 932 611-18-62 (Уголовный розыск) или 102(02).