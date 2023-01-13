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В Нижнем Тагиле мошенники сдали своего курьера полиции

10.24 Суббота, 21 января 2023
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Нижнем Тагиле задержали 19-летнего студента местного колледжа по подозрению в мошенничестве. Молодой человек, забрав деньги у обманутого пенсионера, решил не переводить «выручку» своим работодателям, за что мошенники, имея все данные своего сотрудника, сдали курьера полиции.

Аферисты работали по схеме «родственник попал в аварию».

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых задержанный приехал в Нижний Тагил из Кушвы и проживал в общежитии. В какой-то момент он наткнулся на объявление о работе курьера, в обязанности которого входили сбор денег и перевод их на счёт работодателя. Оставить себе можно было 10% от выручки.

«Организаторы криминальной схемы для подстраховки взяли с него паспортные данные и адрес проживания. Кроме того, потребовали отснять видео, которое должно отражать дорогу до места проживания, после чего, не останавливая видеосъемку, в отражении зеркала показать себя и свой паспорт. На все условия юноша согласился и лично передал злоумышленникам компромат на самого себя»,

– рассказал Горелых.


Первой жертвой мошенников была 83-летня жительница Нижнего Тагила. Тогда молодой человек выполнил все требования работодателей и, забрав у пожилой женщины 300 тысяч, перевел нужную сумму мошенникам.

В следующий раз подозреваемому нужно было забрать 500 тысяч в Екатеринбурге. Однако курьера сгубила его жадность.

«Получив деньги, он не перевел их на счёт своих боссов, а те не простили такую "шалость" подчиненному и сообщили его персональные сведения и род деятельности в полицию, чтобы впредь было не повадно присваивать то, что принадлежит криминальной забугорной бригаде»,

– объяснил пресс-секретарь регионального главка МВД.


В результате студента задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»).


Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга


«Тем, кто ищет в Интернете подработку курьером по сбору и доставке денег, следует помнить, что работодатель всегда остается в тени, а своих подчиненных считает исключительно расходным материалом. Даже не сомневайтесь, он не будет искать выбывшему из строя «бойцу» адвоката. Рано или поздно такие «бегунки» попадают в поле зрения сыщиков уголовного розыска и становятся фигурантом уголовных дел»,

– подчеркнули в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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