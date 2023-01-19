Свердловчанке вынесли приговор за угрозу убийством и поджог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительницу Тугулыма признали виновной в угрозе убийством и поджог имущества соседей. Ей назначили три года колонии.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 29 марта осужденная во дворе дома по улице Строителей в Тугулыме поссорилась с соседкой по дому. Причиной конфликта стало то, что женщина накричала на маленького внука потерпевшей.Во время ссоры осужденная замахивалась топором на соседку и угрожала физической расправой. А 3 апреля, в первой половине дня, она, находясь в состоянии опьянения, подожгла соседние сени многоквартирного дома с помощью бутылки с бензином. Тем самым злоумышленница совершила покушение на уничтожение чужого имущества стоимостью более 2,8 миллиона рублей.Пожар потушили благодаря своевременным действиям свидетелей и сотрудников МЧС. Женщина не признала вину в совершении преступлений.Талицкий районный суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.