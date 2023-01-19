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Свердловчанке вынесли приговор за угрозу убийством и поджог
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительницу Тугулыма признали виновной в угрозе убийством и поджог имущества соседей. Ей назначили три года колонии.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 29 марта осужденная во дворе дома по улице Строителей в Тугулыме поссорилась с соседкой по дому. Причиной конфликта стало то, что женщина накричала на маленького внука потерпевшей.
Во время ссоры осужденная замахивалась топором на соседку и угрожала физической расправой. А 3 апреля, в первой половине дня, она, находясь в состоянии опьянения, подожгла соседние сени многоквартирного дома с помощью бутылки с бензином. Тем самым злоумышленница совершила покушение на уничтожение чужого имущества стоимостью более 2,8 миллиона рублей.
Пожар потушили благодаря своевременным действиям свидетелей и сотрудников МЧС. Женщина не признала вину в совершении преступлений.
Талицкий районный суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 29 марта осужденная во дворе дома по улице Строителей в Тугулыме поссорилась с соседкой по дому. Причиной конфликта стало то, что женщина накричала на маленького внука потерпевшей.
Во время ссоры осужденная замахивалась топором на соседку и угрожала физической расправой. А 3 апреля, в первой половине дня, она, находясь в состоянии опьянения, подожгла соседние сени многоквартирного дома с помощью бутылки с бензином. Тем самым злоумышленница совершила покушение на уничтожение чужого имущества стоимостью более 2,8 миллиона рублей.
Пожар потушили благодаря своевременным действиям свидетелей и сотрудников МЧС. Женщина не признала вину в совершении преступлений.
Талицкий районный суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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