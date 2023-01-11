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На 2 с лишним года за кражу модных шмоток присядет молодой екатеринбуржец

19.33 Четверг, 19 января 2023
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
На 2 года и столько же месяцев уедет в исправительную колонию общего режима 20-летний парень, незаконно проникавший в торговые точки Екатеринбурга. Целью ночных визитов молодого человека было похищение брендовой одежды и сумок, — сообщает Прокуратура Свердловской области.

Своё преступление любитель модной одежды совершил 20-го мая прошлого года. При этом, он был не один, а в компании с двумя подельниками (которых судят отдельно). Вместе они, скрыв лица под балаклавами, проникли в магазин на улице Белинского. Для этого они разбили стеклянную входную дверь. Попав в помещение торговой точки, они очень быстро, за считанные минуты, смели с полок и вешалок товары на общую сумму 369 тысяч рублей, после чего покинули место преступления.

Ни тёмное время суток, выбранное для совершения кражи, ни дополнительные попытки скрыть свои личины, злоумышленникам не помогли. Всех троих вычислили и задержали. Молодой человек, суд над которым завершился в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, вину свою полностью признал. Помимо отбытия назначенного срока проживания в исправительной колонии, ему предстоит возместить материальный ущерб владельцам магазина. Но время на обжалование у парня ещё есть — приговор не вступил в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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