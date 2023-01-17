В Верхней Салде вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Салде перед судом предстали двое мужчин и женщина за мошенничество с недвижимостью. Ущерб от их действий превысил 4,9 миллиона рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, злоумышленники в период с 2010 по 2020 год на территории Верхней и Нижней Салды путем обмана завладели чужой недвижимостью. Они причинили 18 потерпевшим ущерб в размере более 4,9 миллиона рублей.Мошенники выбирали граждан, которые вели асоциальный образ жизни и имели долги за коммунальные услуги. Путем обмана они переоформляли жилье потерпевших на подставных лиц, а в дальнейшем распоряжались недвижимостью по своему усмотрению.Верхнесалдинский районный суд назначил одному из мошенников наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,2 млн рублей и ограничением свободы на 1 год. Второй осужденный получил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 1,5 миллиона рублей штрафа. Женщине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 250 тысяч рублей.Помимо этого, осужденные должны возместить ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 4,9 миллиона рублей.