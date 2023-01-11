Сотрудник ломбарда в Екатеринбурге два месяца похищал деньги из кассы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 35-летнего сотрудника ломбарда. Он подозревается в хищении 300 тысяч рублей из кассы ломбарда, расположенного в Железнодорожном районе.В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в органы внутренних дел поступило заявление от представителя ломбарда о том, что при инвентаризации выявлена существенная недостача. Во время проверки установили причастность кассира к хищению вверенных ему денег общей суммой 312 тысяч рублей.Следствие полагает, что работник иногда забирал деньги из кассы. Также он продавал ценности, принятые им в качестве залога, но не вносил выручку в кассу.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершённое с использованием служебного положения). Ему грозит до шести лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.