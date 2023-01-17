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В Екатеринбурге осудили мошенника, похищавшего деньги местных жителей
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который похищал средства граждан под предлогом совершения их родственниками ДТП и необходимости оказания помощи потерпевшим.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что осужденный через мобильное приложение вступил в сговор с неизвестным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
После этого неизвестный связывался с потерпевшими, проживающими в Екатеринбурге, и сообщал им заведомо ложную информацию о ДТП с родственниками или близкими, после чего просил передать деньги за решение возникшей проблемы.
Обвиняемый в свою очередь выезжал к потерпевшим и получат от них деньги. Всего потерпевшим был причинен совокупный ущерб на сумму более 580 тысяч рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде двух лет исправительных работ с взысканием в доход государства 5% заработка.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что осужденный через мобильное приложение вступил в сговор с неизвестным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
После этого неизвестный связывался с потерпевшими, проживающими в Екатеринбурге, и сообщал им заведомо ложную информацию о ДТП с родственниками или близкими, после чего просил передать деньги за решение возникшей проблемы.
Обвиняемый в свою очередь выезжал к потерпевшим и получат от них деньги. Всего потерпевшим был причинен совокупный ущерб на сумму более 580 тысяч рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде двух лет исправительных работ с взысканием в доход государства 5% заработка.
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