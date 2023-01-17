В Екатеринбурге осудили мошенника, похищавшего деньги местных жителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который похищал средства граждан под предлогом совершения их родственниками ДТП и необходимости оказания помощи потерпевшим.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что осужденный через мобильное приложение вступил в сговор с неизвестным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.После этого неизвестный связывался с потерпевшими, проживающими в Екатеринбурге, и сообщал им заведомо ложную информацию о ДТП с родственниками или близкими, после чего просил передать деньги за решение возникшей проблемы.Обвиняемый в свою очередь выезжал к потерпевшим и получат от них деньги. Всего потерпевшим был причинен совокупный ущерб на сумму более 580 тысяч рублей.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде двух лет исправительных работ с взысканием в доход государства 5% заработка.