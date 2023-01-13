На Урале в суд направлено уголовное дело о разбойном нападении на жителей частного сектора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском в суд направлено уголовное дело в отношении четырех мужчин. Они обвиняются в разбойном нападении на жителей частного сектора. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемые приехали из Ставропольского края в Свердловскую область на заработки. Основной источник их доходов – скупка металлолома по низкой стоимости у населения с последующей сдачей в пункты приема.В начале июня 2022 года мужчины приехали на Газели в частный сектор в Березовском и стали предлагать жителям продать или отдать им ненужные металлические изделия. Увидев, что пожилой хозяин одного из частных домов не сможет оказать должного сопротивления, злоумышленники проникли на территорию его участка и вопреки воле пенсионера стали выносить металлические изделия.Сосед пенсионера встал на его защиту, за что подвергся нападению обвиняемых. Они угрожали избить его лопатой, а также нанесли удары битой и кулаками в область туловища, рук и головы.В результате пожилому мужчине был причинен материальный вред, а его молодому соседу – телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.Уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.