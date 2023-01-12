Автослесаря в Екатеринбурге обвиняют в убийстве знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автослесарь в Екатеринбурге обвиняется в убийстве знакомого в помещении автомойки. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, 46-летний автослесарь 15 января находился в помещении автомойки на улице Краснокамской в Екатеринбурге и поссорился со своим знакомым. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента ножом. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от массивной кровопотери.В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу уточнили, что прибывший на место происшествия наряд ППСП задержал трех граждан. Выяснилось, что вечером несколько работников транспортной компании употребляли спиртное в комнате для персонала. В ходе застолья между автослесарем и кондуктором возникла словесная перепалка, закончившаяся поножовщиной.Мужчине предъявили обвинение в убийстве человека (часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.