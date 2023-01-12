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Автослесаря в Екатеринбурге обвиняют в убийстве знакомого
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Автослесарь в Екатеринбурге обвиняется в убийстве знакомого в помещении автомойки. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, 46-летний автослесарь 15 января находился в помещении автомойки на улице Краснокамской в Екатеринбурге и поссорился со своим знакомым. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента ножом. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от массивной кровопотери.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу уточнили, что прибывший на место происшествия наряд ППСП задержал трех граждан. Выяснилось, что вечером несколько работников транспортной компании употребляли спиртное в комнате для персонала. В ходе застолья между автослесарем и кондуктором возникла словесная перепалка, закончившаяся поножовщиной.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве человека (часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 46-летний автослесарь 15 января находился в помещении автомойки на улице Краснокамской в Екатеринбурге и поссорился со своим знакомым. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента ножом. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от массивной кровопотери.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу уточнили, что прибывший на место происшествия наряд ППСП задержал трех граждан. Выяснилось, что вечером несколько работников транспортной компании употребляли спиртное в комнате для персонала. В ходе застолья между автослесарем и кондуктором возникла словесная перепалка, закончившаяся поножовщиной.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве человека (часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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