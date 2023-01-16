В Екатеринбурге задержали подозреваемую в краже денег у пенсионеров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 25-летнюю девушку, которая подозревается в краже денег у пенсионеров. Она проникала в квартиры горожан, представляясь соцработником.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, ранее судимая жительница Красноуфимска украла 280 тысяч рублей у 80-летней екатеринбурженки, проживающей на улице Славянской. Преступление произошло в октябре 2022 года.К пожилой женщине пришла незнакомая девушка и заявила, что является представительницей Пенсионного фонда. Она сказала, что всем пенсионерам полагается прибавка к пенсии в размере 500 рублей, но для этого нужно переписать номера имеющихся у потерпевшей купюр. Женщина немедленно принесла 280 тысяч рублей наличными, которые откладывала долгое время. Пока злоумышленника переписывала номера банкнот, пенсионерка вышла на кухню, а, вернувшись, обнаружила, что лжесоцработница исчезла вместе с деньгами.Следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Полицейские задержали подозреваемую в январе этого года. Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантки.«Если вы или ваши близкие стали жертвами данной женщины, вы можете обратиться в органы внутренних дел по телефонам +7 (961) 768-90-57 (уголовный розыск) или 02 (102 по мобильному)», – добавили в УМВД.