Пожилого жителя Екатеринбурга подозревают в убийстве

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два уголовных дела завели на 57-летнего жителя Екатеринбурга. Одно — об убийстве, второе — о покушении на убийств двух лиц. Преступления, в которых подозревается задержанный екатеринбуржец, были совершены в конце прошлой недели.В пятницу вечером, 13-го января в подъезде жилого дома на улице Белоярской был обнаружен истекающий кровью мужчина. Прибывшая за ним бригада «Скорой помощи» обнаружила на теле пострадавшего ножевые ранения и госпитализировала его. В больнице врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы причинённые холодным оружием травмы не привели к летальному исходу.Пока медработники колдовали над порезанным гражданином, сотрудники правоохранительных органов устроили поквартирный обход в подъезде, где был найден раненный. И в одной из квартир или была сделана ещё более страшная находка — уже остывшее тело женщины. На нём тоже зияли колото-резанные раны. Как выяснилось позже, это была хозяйка квартиры 1984-го года рождения.Оперативно-розыскные мероприятия, предпринятые работниками уголовного розыска, помогли установить, что тем вечером в квартире гостил ранее судимый гражданин. После установления его личности и месторасположения, подозреваемого (уже отбывшего наказание за причинение средней тяжести вреда здоровью) задержали. Он дал признательные показания, рассказав, что женщину зарезал из ревности, а собутыльника попытался устранить, как нежелательного свидетеля, — сообщает Следственное управление СКР по Свердловской области. Мужчину ожидает суд, но пока материалы дела из Следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга туда не переданы, — ещё продолжается сбор доказательной базы.