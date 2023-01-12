На Урале четверо мужчин обвиняются в похищении предпринимательницы



Фото: СУ СКР по Свердловской области

«По предварительным данным, организовал преступную группу екатеринбуржец, работавший на руководящей должности в той же фирме, что и потерпевшая, ранее не судимый. Его сообщниками оказались жители Асбеста, двое из которых имеют «букет» судимостей по различным статьям уголовного кодекса, в том числе за кражи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Когда сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД области в ходе спецоперации освободили женщину, первым делом её доставили в горбольницу Сысерти для обследования и установления тяжести причинённых ей повреждений. К счастью, госпитализация ей не потребовалась», – отметили в МВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области четверо мужчин обвиняются в похищении предпринимательницы. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном СУ СКР.По версии следствия, вечером 11 января обвиняемые на участке автодороги между поселками Ольховка и Двуреченск напали на 46-летнюю женщину – директора одного из коммерческих предприятий по производству и продажи питьевой воды. Применяя насилие, они перевезли ее на автомобиле в один из домов в селе Сухоложского района, где незаконно удерживали под угрозой убийства.Злоумышленники связались по телефону с родственниками потерпевшей и потребовали передать крупную сумму денег за ее освобождение. Однако их расчеты не оправдались. Сотрудники СК и полиции возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины. Во время следственных мероприятий они вышли на след похитителей и освободили потерпевшую.В отношении трех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Избрание меры пресечения четвертому похитителю состоится в ближайшее время.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что сообщение о пропажи женщины поступило в дежурную часть полиции Сысерти вечером 11 января. Бизнес-леди уехала на отцовском Mercedes в Двуреченск и перестала выходить на связь. Во время поисковых мероприятий иномарку обнаружили брошенной на дороге, а в салоне были замечены следы крови и документы пропавшей.Тогда проверка подверглись базы данных с камер видеорегистрации. Вскоре полицейские выяснили, что по ходу движения Mercedes преследовала машина ВАЗ с выключенными фарами. На задержку похитителей сотрудникам полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» понадобилось трое суток.