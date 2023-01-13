Скрывавшемуся 10 лет от правосудия екатеринбуржцу вынесли приговор за разбой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю за совершение разбойного нападения в 2012 году. Мужчина скрывался от правосудия около 10 лет.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ночью 4 декабря 2012 года обвиняемый вместе с двумя подельниками приехал в Екатеринбург из Полевского к дому по улице Амундсена. Общий знакомый под угрозой применения насилия показал злоумышленникам место проживания потерпевших.Нападавшие разработали план, согласно которому приехавший с ними знакомый пнул по колесам автомобиля, чтобы сработала сигнализация. Затем сообщники, у одного из них находился в руках макет автомата, зашли в подъезд дома и на третьем этаже встретили потерпевших, которые вышли из квартиры, услышав сигнализацию.Осужденный потребовал у одного из потерпевших передать ключи от квартиры, на что тот, испугавшись насилия, согласился. Попав в квартиру, злоумышленники потребовали передать им деньги и пин-код от лежащей на столе банковской карты. После этого в банкомате они сняли с карты свыше 150 тысяч рублей и 100 долларов.Вернувшись обратно в квартиру, сообщники забрали планшет, три сотовых телефона и портативный компьютер, а потом скрылись.Осужденный от органов предварительного расследования скрылся и находился в розыске. За это время он сменил фамилию и получил гражданство другого государства.Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В 2013 году суд также назначил двум подельникам осужденного наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.