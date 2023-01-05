Телефонные мошенники обманули жительницу Екатеринбурга на 1,6 миллиона





– напомнили в пресс-группе. «При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить вас сделать перевод или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 46-летняя местная жительница стала очередной жертвой телефонных мошенников. Поддавших на уловки «финансовых специалистов», женщина перевела злоумышленникам 1,6 миллиона рублей со своих накопительных счетов.По словам потерпевшей, накануне ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками кредитной организации, клиентом которой она является. Аферисты убедили женщину в том, что некто пытается оформить на её имя кредит, поэтому ей нужно снять со счетов все сбережения и положить их на страховой счет. Екатеринбурженка согласилась и приехала в главный офис кредитной организации, где сняла все сбережения.Затем по инструкции звонивших она пришла к банкомату с поддержкой NFC, расположенный на улице Сакко и Ванцетти, где с помощью специального приложения для электронных платежей ввела номер сейфовой ячейки и перечислила всю сумму, переведя все свои накопления на счёт мошенников.Женщина поняла, что её обманули после того, как ей позвонил очередной неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что на неё оформлен кредит. Тогда она сбросила звонок и обратилась в отдел полиции №5 Ленинского района, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.Правоохранители призывают граждан в подобных ситуациях сразу прекращать разговор и обращаться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.