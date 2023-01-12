Жительницу Берёзовского подозревают в убийстве собутыльника цепью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В суд переданы материалы следственного дела об убийстве 39-летнего мужчины, которое произошло осенью минувшего года в городе Берёзовский Свердловской области. Следователи считают, что убийцей была местная жительница.Согласно итогам расследования, которое провели сотрудники Следственного отдела по городу Берёзовский СУ СК России по Свердловской области, 37-летняя подозреваемая и убиенный 20-го октября 2022-го года устроили в частном доме, находящемся на территории коллективного сада, ночные посиделки со спиртным. Под утро между выпивохами завязался конфликт, в ходе которого женщина сначала ударила собутыльника, а потом и задушила его металлической цепью, один конец которой был закреплён за ножку кровати.Желая скрыть совершённое преступление, дамочка спустила охладевающее тело в погреб. Но, видимо понимая, что рано или поздно труп обнаружат, сообщила одному из своих знакомых, что её приятель сам свёл счёты с жизнью в подпольном помещении. Выдавать произошедшее за добровольный уход мужчины из жизни не удалось. Сотрудники полиции и Следственного отдела города в ходе осмотра места происшествия, ряда экспертиз и опроса причастных нашли доказательства, что было совершенно убийство. Окончательную точку в деле предстоит поставить судье.