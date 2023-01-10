В Нижнем Тагиле осудят мужчину, пытавшегося убить «розочкой» брата сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в покушении на убийство брата сожительницы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, вечером 4 сентября 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения у кальян-бара на улице Орджоникидзе, спровоцировал конфликт со своей сожительницей и стал ее оскорблять. Услышав это, находившийся неподалеку брат девушки заступился за сестру. В ответ на это обвиняемый поднял с земли осколок бутылку и ударил им в область шеи потерпевшего.В конфликт вмешался общий знакомый и выбил «розочку» из рук обвиняемого. Брату девушку оказали своевременную медицинскую помощь.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.