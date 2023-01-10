Жительница Красноуфимска лишилась ноутбука, когда сын привёл в дом собутыльника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нечистым на руку оказался гость, которого пригласил в дом житель Красноуфимска. После совместного распития спиртного, он решил несколько «почистить» квартиру от имущества и вынес оттуда ноутбук, сотовый телефон и другие, менее ценные вещи.Общий ущерб, нанесённый хозяевам квартиры, составил 19 с половиной тысяч рублей. Именно на такую сумму оценила его мать мужчины, который так неудачно выбрал себе собутыльника. Похищенные вещи принадлежали ей, она и обратилась в полицию. При подаче заявления о преступлении, она пояснила, что кража была совершена в её отсутствие не только в доме, но в и городе. Иначе она вряд ли позволила сыну устраивать в квартире распивочную.Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский» ворюгу нашли быстро. Им оказался 44-летний местный житель, ранее уже судимый. В содеянном он сознался и теперь ждёт суда. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). До начала процесса с мужчины взяли подписку о невыезде.