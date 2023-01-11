Трех екатеринбуржцев задержали за нападение на наркозакладчика

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали группу молодых людей, которые подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю – наркозакладчику.В УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» рассказали, что в приемный покой больницы поступил 22-летний пациент со множественными ушибами головы и лица, закрытой травмой грудной клетки и повреждением легких. Когда оперативники начали опрашивать его, то молодой человек стал путаться в показаниях. Однако сыщики смогли выяснить, что на потерпевшего напали 9 декабря в районе Калиновского лесопарка. Нападавшие поставили ему в вину то, что он похитил наркотики, которые ранее получил и должен был сбыть через «закладки».Полицейские установили и задержали трех местных жителей, подозреваемых в нападении. Двум из них по 19 лет, третьему – 20 лет. Младшие уже имеют судимость за кражу. Задержанные признались в нападении на закладчика и заявили, что предложение специфической работы нашли в соцсетях. По условиям «работодателя» они должны были находить людей, распространяющих наркотики, которые не выполнили свою «работу» и присвоили запрещенные вещества. В чат молодым людям приходила информация о человеке, его фото и место, где он должен появиться в определенное время.Такой заказ поступил и в отношении потерпевшего, доставленного в больницу. Поймав жертву, «каратели» стали избивать его руками и ногами, а также палками, которые приискали в лесу. После этого парня заставили извиниться на камеру и пообещать вернуть долг. Отправив видео нанимателю, злоумышленники получили гонорар в размере несколько десятков тысяч рублей.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Фигуранты помещены под стражу.Полиция располагает сведениями о причастности задержанных к другим подобным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Правоохранители просят всех, кто знает что-либо о противоправной деятельности данных людей, сообщить информацию по телефону 8 (919) 373-84-45 (Уголовный розыск) или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.