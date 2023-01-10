В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на курьера

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который подозревается в ограблении 60-летнего курьера одного из ресторанов японской кухни. Преступление было совершено на улице 40 лет Октября незадолго до Нового года.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, в дежурную часть территориально ОВД обратился курьер. Он сообщили, что около часа ночи привез заказ на улицу 40 лет Октября. Клиент сам вышел из подъезда, чтобы забрать заказ – суши и пиццу.При расчете наличными курьеру показалось, что заказчик пытается расплатиться фальшивой купюрой. Доставщик отказался отдавать заказ, и тогда молодой человек просто отобрал у мужчины термосумку и ушел домой, так и не заплатив.Прибывшие на место происшествия полицейские установили место жительства подозреваемого. Когда они зашли в его квартиру, в термосумке курьера осталось только 13 комплектов палочек для суши, остальное молодой человек уже съел.Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». На время следствия молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.