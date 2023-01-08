Виновника резни в эльмашевской автомастерской задержала полиция

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полицейские задержали работника автомастерской, который нанёс своему коллеге серьёзное ножевое ранение. Конфликт с поножовщиной произошёл в Орджоникидзевском районе города 8-го января.Как сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в минувшее воскресенье, примерно в полдень 34-летний мастер автосервиса на улице Красных Командиров поторопил своего подчинённого заканчивать обеденный перерыв и возвращаться к работе. Для большей убедительности он поставил подзатыльник обедавшему. Тот на такое панибратство отреагировал неожиданно болезненно — он достал нож и ударил им мастера в живот.Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Первой областной клинической больницы. Врачи диагностировали проникающе колото-резанное ранение передней брюшной стенки и повреждение тонкой кишки, и без лишних промедлений уложили поступившего пациента на операционный стол. А вскоре уже и сотрудники уголовного розыска отдела полиции №14 Орджоникидзевского района приступили к операции — по розыску 33-летнего автомеханика.Много времени на то, чтобы найти агрессивного мужчину и задержать его, полиции не понадобилось. В задержании оперативникам помогал наряд патрульно-постовой службы. Против задержанного, который уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд по данной статье может назначить наказание вплоть до лишения свободы на 10-летний срок.