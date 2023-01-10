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В Свердловской области педофила приговорили к 24 годам колонии
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Пригородном районе Свердловской области вынесли приговор 43-летнему ранее судимому педофилу. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.
В период с 2014 по 2020 годы злоумышленник совершил действия сексуального характера и развратные действия в отношении четырех маленьких девочек в разных городах области. Противоправные действия совершались посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах.
Суд назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы.
В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что за плечами педофила имеется три судимости, которые он получил в 1994, 1998 и 2000 годах. Он привлекался к ответственности за имущественные преступления, а теперь получил срок за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних.
В период с 2014 по 2020 годы злоумышленник совершил действия сексуального характера и развратные действия в отношении четырех маленьких девочек в разных городах области. Противоправные действия совершались посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах.
«Необходимо отметить, что расследование данного дела представляло собой особую сложность, так как преступления были совершены длительное время назад и в отношении малолетних. Для установления объективной картины произошедшего потребовалась кропотливая и корректная работа как с потерпевшими, так и с их законными представителями», – отметили в Следственном комитете.
Суд назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы.
В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что за плечами педофила имеется три судимости, которые он получил в 1994, 1998 и 2000 годах. Он привлекался к ответственности за имущественные преступления, а теперь получил срок за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних.
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