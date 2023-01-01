В Нижнем Тагиле задержали наркоагрария, выращивавшего в квартире коноплю

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Тагиле наркоагрария, который выращивал в своей квартире коноплю, изготавливал марихуану и сбывал ее.Как сообщили в МВД, 41-летнего местного жителя задержали, когда он пытался разложить свертки с наркотиком по тайникам на территории одного из гаражных кооперативов Нижнего Тагила. При личном досмотре у него изъяли 14 пакетиков с запрещенным веществом.В квартире подозреваемого полицейские обнаружили целую наркоплантацию, оборудованную вентиляцией, специальными осветительными приборами, удобрениями и упаковочным материалом. Правоохранители изъяли 38 кустов, высушенные фрагменты растений и 10 полимерных запаянных пакетов с подготовленным к сбыту запрещенным урожаем общей массой более 500 грамм.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ, а также по части 1 статьи 231 УК РФ. Наркоагрария заключили под стражу.