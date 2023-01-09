Свердловчанина осудили за убийство пожилого соседа

«Поводом к совершению преступления явилась ссора между злоумышленником и его соседом в связи с незаконным подключением потерпевшего к электрическим проводам домовладения подсудимого», – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижних Сергах вынесли приговор молодому человеку за убийство пожилого соседа. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В апреле 2021 года на тот момент несовершеннолетний молодой человек 2003 года рождения поссорился с пожилым соседом и нанес ему удары кулаком, ногами и битой в область головы, рук и ног. После этого, переместившись ближе к лесу, он еще раз ударил потерпевшего битой по голове. Мужчина скончался на месте происшествия.Молодой человек признал вину частично. Нижнесергинский районный назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.