Предпринимателя из Екатеринбурга приговорил к миллионному штрафу за вырубку деревьев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Штрафом размером в 1 миллион рублей накажут екатеринбургского предпринимателя, который признан виновным в незаконной вырубке деревьев на территории Невьянского лесничества. Приговор мог быть ещё суровее, если бы ИП заблаговременно не возместил ущерб.Незаконная вырубка лесных насаждений производилась бригадой рабочих по указанию слишком предприимчивого екатеринбуржца в период с декабря 2021-го года по февраль 2022-го. За это время ИП и его наёмники с бензопилами уничтожили леса аж на 11 с лишним миллионов рублей (хотя, истинный ущерб природе оценить в рублёвом эквиваленте не представляется возможным). При этом, никаких прав на проведение подобных работ у «чёрных лесорубов» и их нанимателя не было — бизнесмен не озаботился получением официального разрешения на вырубку леса.Дело, находившееся на особом контроле у областного прокурора, рассматривалось Новоуральским городским судом. Но ещё до вынесения приговора предприниматель (к слову, полностью признавший свою вину) выплатил в государственную казну 11 миллионов 600 тысяч рублей, тем самым покрыв сумму, которой обозначили причинённый лесничеству ущерб. Приговор не вступил в законную силу, — уточняют представители Прокуратуры Свердловской области.