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Предпринимателя из Екатеринбурга приговорил к миллионному штрафу за вырубку деревьев
Криминал
Фото Антона Каптелова
Штрафом размером в 1 миллион рублей накажут екатеринбургского предпринимателя, который признан виновным в незаконной вырубке деревьев на территории Невьянского лесничества. Приговор мог быть ещё суровее, если бы ИП заблаговременно не возместил ущерб.
Незаконная вырубка лесных насаждений производилась бригадой рабочих по указанию слишком предприимчивого екатеринбуржца в период с декабря 2021-го года по февраль 2022-го. За это время ИП и его наёмники с бензопилами уничтожили леса аж на 11 с лишним миллионов рублей (хотя, истинный ущерб природе оценить в рублёвом эквиваленте не представляется возможным). При этом, никаких прав на проведение подобных работ у «чёрных лесорубов» и их нанимателя не было — бизнесмен не озаботился получением официального разрешения на вырубку леса.
Дело, находившееся на особом контроле у областного прокурора, рассматривалось Новоуральским городским судом. Но ещё до вынесения приговора предприниматель (к слову, полностью признавший свою вину) выплатил в государственную казну 11 миллионов 600 тысяч рублей, тем самым покрыв сумму, которой обозначили причинённый лесничеству ущерб. Приговор не вступил в законную силу, — уточняют представители Прокуратуры Свердловской области.
Незаконная вырубка лесных насаждений производилась бригадой рабочих по указанию слишком предприимчивого екатеринбуржца в период с декабря 2021-го года по февраль 2022-го. За это время ИП и его наёмники с бензопилами уничтожили леса аж на 11 с лишним миллионов рублей (хотя, истинный ущерб природе оценить в рублёвом эквиваленте не представляется возможным). При этом, никаких прав на проведение подобных работ у «чёрных лесорубов» и их нанимателя не было — бизнесмен не озаботился получением официального разрешения на вырубку леса.
Дело, находившееся на особом контроле у областного прокурора, рассматривалось Новоуральским городским судом. Но ещё до вынесения приговора предприниматель (к слову, полностью признавший свою вину) выплатил в государственную казну 11 миллионов 600 тысяч рублей, тем самым покрыв сумму, которой обозначили причинённый лесничеству ущерб. Приговор не вступил в законную силу, — уточняют представители Прокуратуры Свердловской области.
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