В Екатеринбурге инспектор ДПС предстал перед судом за получение взятки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге инспектора ДПС осудили за получение взятки. Деньги ему передал виновник ДТП, чтобы его не привлекли к ответственности.В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что осужденный занимал должность инспектора группы по исполнению административного законодательства ДПС с июня прошлого года. В конце августа на улице Селькоровской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Виновник аварии скрылся с места происшествия.Проведение административного расследования по данному факту поручили инспектору ДПС Григорию Савенко. В начале сентября он вызвал виновника аварии для дачи объяснений в отдел оформления ДТП. Автомобилист в свою очередь предложил инспектору взятку за бездействие.Савенко согласился на предложение. Мужчины проехали на личном автомобиле инспектора на улицу Титова. В салоне машины водитель передал инспектору 20 тысяч рублей, а на следующий день в том же месте еще 10 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил инспектору ДПС штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти и правоохранительных органах сроком на два года.