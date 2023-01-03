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Двух свердловчан осудили за нанесение смертельных травм знакомому
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Кировграде вынесли приговор двум жителям поселка Нейво-Рудянка за нанесение смертельных травм знакомому. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ноябре 2020 года осужденные распивали спиртное в квартире в поселке и во время застолья выяснили, что у каждого из них были конфликты с 32-летним знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили поквитаться с мужчиной.
Злоумышленники разбили принесенными с собой металлическим гвоздодером и молотком стекла в квартире потерпевшего и через окно проникли в жилище. В квартире они нанесли знакомому удары головой, кулаками, ногами, гвоздодером и фрагментом деревянной рамы в область головы и туловища потерпевшего.
В результате мужчине была причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде перелома костей свода и основания черепа. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Коллегия присяжных заседателей вынесла единогласный вердикт о виновности злоумышленников. Свердловский областной суд назначил одному из них наказание в виде 7 лет лишения свободы, второму – в виде 9 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
В ноябре 2020 года осужденные распивали спиртное в квартире в поселке и во время застолья выяснили, что у каждого из них были конфликты с 32-летним знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили поквитаться с мужчиной.
Злоумышленники разбили принесенными с собой металлическим гвоздодером и молотком стекла в квартире потерпевшего и через окно проникли в жилище. В квартире они нанесли знакомому удары головой, кулаками, ногами, гвоздодером и фрагментом деревянной рамы в область головы и туловища потерпевшего.
В результате мужчине была причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде перелома костей свода и основания черепа. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Коллегия присяжных заседателей вынесла единогласный вердикт о виновности злоумышленников. Свердловский областной суд назначил одному из них наказание в виде 7 лет лишения свободы, второму – в виде 9 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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