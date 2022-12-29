В Екатеринбурге полиция задержала двух подозреваемых в грабеже

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали двух молодых людей, подозреваемых в грабеже. При этом, как полагают правоохранители, задержанные использовали подруг в качестве приманки для своих жертв, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.По данным полиции, молодые люди убедили девушек пригласить в снятую квартиру случайных парней якобы для знакомства. Злоумышленники предполагали, что гости под влиянием спиртного потеряют бдительность и у них можно будет незаметно похитить что-либо ценное. Однако их план провалился в тот момент, когда приглашенные девушками парни заметили в квартире посторонних мужчин, которые что-то искали в их вещах. В результате развязался конфликт, в ходе которого подозреваемые отобрали у потерпевших сотовые телефоны и сбежали.Их оперативно задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 Кировского района Екатеринбурга. Задержанные дали признательные показания. Теперь в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о «грабеже». Им грозит до 7 лет лишения свободы.Полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга. Правоохранители просят всех, кто возможно стал жертвой подобных противоправных деяний, обращаться по телефонам 3564203 или 102(02).