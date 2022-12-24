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На Уралмаше заранее наотмечавшиеся устроили дебош в магазине
Криминал
Фото: Юлия Медведева
Схватку с агрессивными посетителями выдержали сотрудники филиала торговой сети «Монетка» на Уралмаше. В драке особенно сильно досталось… витрине.
Эпическая битва произошла в торговой точке по адресу «улица Машиностроителей, 65». Группа молодых людей, по всей видимости, начавшей отмечать новогоднюю ночь заранее, повздорила с сотрудниками магазина. Что именно стало причиной неизвестно, но очень быстро в ход пошли кулаки. Одному из продавцов даже досталось ногой в лицо.
Драка закончилась так же внезапно, как и началась. Видимо, даже пьяным сознанием понимая, что вот-вот на помощь магазинным работникам придёт подкрепление, агрессоры ретировались, да так шустро, что отряд быстрого реагирования, прибывший на вызов, никого из нападавших найти не смог. Однако, скрываясь с поля битвы, один из дебоширов успел запустить «снаряд» в виде бутылки водки в стекло магазинной витрины (за что его вряд ли похвалили товарищи). Так что, теперь начальству «Монетки» предстоит менять недешёвое стекло.
О случившемся инциденте поведал телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Эпическая битва произошла в торговой точке по адресу «улица Машиностроителей, 65». Группа молодых людей, по всей видимости, начавшей отмечать новогоднюю ночь заранее, повздорила с сотрудниками магазина. Что именно стало причиной неизвестно, но очень быстро в ход пошли кулаки. Одному из продавцов даже досталось ногой в лицо.
Драка закончилась так же внезапно, как и началась. Видимо, даже пьяным сознанием понимая, что вот-вот на помощь магазинным работникам придёт подкрепление, агрессоры ретировались, да так шустро, что отряд быстрого реагирования, прибывший на вызов, никого из нападавших найти не смог. Однако, скрываясь с поля битвы, один из дебоширов успел запустить «снаряд» в виде бутылки водки в стекло магазинной витрины (за что его вряд ли похвалили товарищи). Так что, теперь начальству «Монетки» предстоит менять недешёвое стекло.
О случившемся инциденте поведал телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
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