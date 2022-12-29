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Суд в Екатеринбурге отправил педофила в колонию на 20 лет
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 60-летнему ранее судимому мужчине, который надругался над двумя подростками.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в июне прошлого года злоумышленник надругался над двумя подростками в Березовском и Екатеринбурге. После этого он некоторое время находился в розыске.
В пресс-службе свердловского главка МВД сообщили, что сотрудники уголовного розыска задержали рецидивиста 29 августа 2021 года в Каменске-Уральском, куда он уехал, пытаясь «залечь на дно».
Суд назначил педофилу наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в июне прошлого года злоумышленник надругался над двумя подростками в Березовском и Екатеринбурге. После этого он некоторое время находился в розыске.
В пресс-службе свердловского главка МВД сообщили, что сотрудники уголовного розыска задержали рецидивиста 29 августа 2021 года в Каменске-Уральском, куда он уехал, пытаясь «залечь на дно».
Суд назначил педофилу наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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